員警熱情邀Koert至派出所享用午餐。（圖 / 警方提供）

荷蘭籍遊客Koert為實現徒步環島的夢想，他先從高雄出發，步行至永港國小時，礙於當時天氣炎熱難耐，導致體力不支無法繼續前行。經恆春警分局潘姓員警巡邏時發現，二人以手機翻譯App順利溝通，他亦熱情邀Koert至派出所享用午餐，讓Koert直接狠誇台灣警察熱心為民，而Koert亦強調他也因此於旅程譜出美好回憶。

恆春分局長樂派出所副所長賴宏泰與員警潘柏恩執勤巡邏時，突然發現一名外籍背包客於滿州鄉永港國小前徘徊。員警二人見該名外籍背包客男子神態疲憊又躊躇不前，因此主動上前關心，後了解該名背包客為荷蘭籍遊客Koert。

出於Koert不熟悉該段山路路況，甚至體力無法負荷而可能發生危險之顧慮，潘姓員警隨即通知九棚所警員協助護送Koert至旭海背包客站讓其休息，以調整體力繼續環島行程。

賴姓、潘姓員警二人後將其帶回派出所，並以手機內的翻譯APP詢問需要員警幫忙之處，同時提供Koert飲用水解渴散熱。適逢午餐時間，潘姓員警熱心遞上碗筷邀請Koert一同用餐， Koert亦頻頻誇讚台灣警察真的很熱心，為民服務精神讓他很感動。

恆春分局分局長黃文智表示，員警擔服各項勤務，遇見轄區居民或偏鄉旅遊民眾需要協助時，應主動積極關懷，以熱忱的心服務民眾、傳遞社會正能量，針對同仁幫助外籍旅客順利繼續環島之舉表示讚許。