搜救人員陸續發現曾姓登山客的鞋子、帽子等隨身用品。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今上午搜救人員以繩索等方式將曾男遺體吊出。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今上午搜救人員以繩索等方式將曾男遺體吊出。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

從17日至20日期間嘉縣消防局已動員逾5單位共50人次在山區大搜索。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

從17日至20日期間嘉縣消防局已動員逾5單位共50人次在山區大搜索。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

1支80多人登山隊16日到鹿林山健行，59歲曾男脫隊迷路，經連日搜索，昨19日中午，空拍機在嘉義縣石水山懸崖下發現遺體，今上午搜救人員以繩索等方式將曾男遺體吊出，但因山區下雨又起霧，直升機無法出勤吊掛，曾男遺體正由人員徒手搬運下山中。

嘉義縣消防局指出，有關石水山走失救援案件，為一男子參加登山隊由南投塔塔加進入玉山山區，失聯後16日由南投縣消防局受理報案，嘉縣消防局17日接到南投縣請求支援石水山路線，17日一早5點由消防第三大隊、阿里山分隊、塔塔加小隊、阿里山派出所等相關單位協助搜救。

消防局長蔡建安說，從17日至20日期間嘉縣消防局已動員逾5單位，包括台南市消防局特搜隊、中部搜救委員會、林務局、玉管處及山域救援隊共50人次以上共同搜救，搜索範圍為石山引水道、真鹿林山及石水山等處，除重裝紮營於石水山中，更運用空拍機進行科技搜索。

昨19日上午11時50分，空拍機發現峭壁下方疑似一具人體，設法接近後確認是一名男性遺體，但因山區地形陡峭，又下大雨、起霧難以接近，考量搜救操作危險性，經與家屬溝通後，決定今早再進行作業。

消防局表示，今凌晨4點40分，會同中華民國山難救助協會中部搜救委員會、玉山國家公園、阿里山派出所員警等單位共22人開始搜救，9點42分到達受困者的位置，吊掛救出遺體後，正由人員搬運下山途中。