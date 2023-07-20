銀合歡的羽狀複葉及花。(屏縣府提供)

恆春半島原生生態植被遭受外來入侵植物銀合歡危害，近年各政府單位已共同移除逾1000公頃，為了加速移除以恢復熱帶季風林生態，今年更以收購方式，鼓勵私有土地地主及國有林承租人加入銀合歡移除行列。

屏東縣政府、屏東林管處及國有財產署南區分署聯合辦理「銀合歡收購計畫」，實施範圍於屏東枋山、獅子、車城、牡丹、恆春及滿州等鄉鎮內「私有土地、林務局及國產署管理國有租地」，為方便民眾申請，由縣府做為單一窗口。

民眾需自行載運至公告收購地點，包括恆春鎮農會及有限責任屏東縣永在林業生產合作社，已破碎銀合歡收購金額為每公噸1萬6000元，未破碎銀合歡收購金額每公噸1萬4000元，2023至2024年收購上限1萬1580公噸。

對於想規畫移除銀合歡，讓原有土地活絡改為耕作農作物，或是想參加獎勵造林計畫私有地主及國有林地承租人，是相當有利補助方案，一來有政府補助幫忙移除土地上銀合歡，二來移除後持續土地利用維護，能抑制銀合歡再次生長，土地也不再閒置荒廢，一舉兩得。

屏縣府特別提醒，移除銀合歡的地點如是在山坡地或國家公園範圍內，仍需依據相關法令申請許可後再進行移除，同時必須注意2年內申請土地上銀合歡如果再生，已領收購費用將會被收回。

屏縣府農業處長鄭永裕及屏東林管處長楊瑞芬指出，有意願民眾只要攜帶土地所有權狀、所有權人身分證及印章，將銀合歡自行載運到指定地點，填寫申請表單即可辦理收購，維護恆春半島生態環境，需要大家共同響應。