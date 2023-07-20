台中市建設局外包商20日上午在原子街與民權路口裁剪路樹，未料驚傳路樹壓垮兩根號誌，造成交通停擺。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市建設局外包商20日上午在原子街與民權路口裁剪路樹，未料驚傳路樹壓垮兩根號誌，造成交通停擺。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市建設局外包商20日上午在原子街與民權路口裁剪路樹，未料驚傳路樹壓垮兩根號誌，造成交通停擺。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中再傳公安意外？府建設局外包商今（20日）上午在原子街與民權路口裁剪路樹，未料驚傳路樹壓垮兩根號誌，幸好無人車受困，唯該起意外也造成路口號誌停擺，電線桿與樹木橫倒於路面也影響車輛通行，警方已到現場進行交管。

台中市警察局第二分局於20日上午9時54分接獲報案，指稱在原子街與民權路口有路樹倒塌事件發生。接到報案後，警方立即派遣文正所的員警前往現場進行察看，抵達現場發現此次路樹倒塌事件是由於市府建設局配合的外包廠商進行樹木裁剪作業所導致。

經初步調查，疑因工作人員施作不當，再加上樹木過大，當工作人員進行鋸剪作業後，部分枝幹突然下墜，導致二根號誌桿被壓垮，使得路口號誌停擺，同時電線桿與樹木橫倒於路面，進而影響車輛通行。所幸，此次事件並未造成人員受傷，也沒有發現有車輛受到損害。

目前民權路段（中華西街與原子街區間）已實施單向管制，並設置圓錐以便引導交通。警方亦派員在現場指揮交通，以確保交通疏導。此外，相關單位已經通報交通局、建設局等相關單位到場查看，針對號誌、路燈等受損情況進行評估。待地面樹木清理完成後，相關單位將進行後續處理，以恢復正常交通與道路設施。