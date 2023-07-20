英國《金融時報》指稱，美方官員要求台灣政府澄清民進黨總統候選人賴清德「走入白宮」的言論，外交部今天強調，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。外交部再度重申，台美雙方對彼此立場均有充分理解並有高度互信。

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，外傳相關言論在華府引發軒然大 波，《金融時報》指稱，美方官員要求台灣政府澄清，凸顯民進黨倘若在明年1月的大選中勝出，白宮將對其兩岸論述和做法產生疑慮。

對此，外交部發言人劉永健表示，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。外交部再度重申，近年來由於台美雙方的緊密合作與溝通，雙邊關係堅實穩固、蓬勃發展，雙方對彼此立場均有充分理解並有高度互信。

他說，台灣將持續與美國等所有理念相近國家強化合作與交流，走向世界、深化國際參與，為區域及國際社會作出更多貢獻。