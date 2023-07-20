少子化衝擊我國高教版圖，如今不僅大學招生困境不容易克服，甚至連經費預算，都已經無法與鄰近的大陸相比。實踐大學前校長陳振貴表示，今年度大陸高教總預算高達3.5兆(新台幣，下同)元，其中光是北京清華大學就包含在當中的1763億元的經費，比台灣總體高教預算的1036億元多出許多。相較之下，可見我方對高教經費挹注太少。

國家政策基金會今(20)日舉行記者會討論私校退場難題。陳振貴表示，台灣高教經費太少，除了兩岸差距懸殊之大，更難與其他鄰近國家地區相比。

對於不少退場私校校地變成廢墟，陳振貴認為，教育部除了要救私校，也該拯救在學校退場後失業的教職員，「政府應有經費救他們」，但退場基金的使用，卻沒有包含到老師與職員工的就業部分，「私校倒閉潮，導致多人中年失業，恐成為社會問題。」

前立委陳學聖則感慨，有位朋友是很優秀的華語教師，在私校倒閉潮中失業，遍尋不著工作，連大廈管理員都因為被嫌年紀大而應徵不上，覺得人生沒有意義，非常喪志。

想要解決少子化所帶來的私校退場等困境，陳振貴主張，私校第一要自己瘦身，增招國際生，增加學雜費，才可以存活。「希望到117學年度，可以看到調整很好的私大。」

關於開放境外生的部分，陳學聖則呼籲政府不要講空話，若對台灣有自信，政府要開放陸生來台，並且強調國民黨重新執政，兩岸一定恢復交流，把兩岸的未來交給下一代，讓兩岸年輕人達成共識，互相了解。