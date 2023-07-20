華語樂壇天后「CoCo」李玟5日離世，享年48歲，消息曝光後為演藝圈投下震撼彈，更令許多粉絲感到錯愕與不捨。然而，最新消息指出，李玟的姐姐李思林19日下午被目擊與律師現身警局。

根據香港《Topick》報導，李思林19日下午3點多，被目擊與一群律師團隊步出北角警署，面對媒體提問她則有禮貌回應：「有事要辦，不方便做訪問」，她的表情淡然從容，顯然不希望讓外界擔心。

事實上，李玟於7月2日輕生，報警後由救護車送往醫院搶救後，一直處於昏迷狀態，直到5日中午離世，令家屬悲痛不已，李思林當時透露，李玟長期飽受憂鬱症影響，且她天生腿疾又要接受手術，近半年更罹患乳癌，而李玟為了不想讓年邁的母親擔心，更隱瞞患癌病情，獨自一人努力抗癌。

如今事隔多日，李思林日前在社群網站上發文，7月31日下午6點至晚上10點，會在該館一樓大禮堂進行公祭，喪禮其餘時間以私人形式舉行，而許多粉絲得知消息後，也已經表達意願想到場送別偶像。

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