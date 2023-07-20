大陸國家金融監管總局全大陸36家派出機構今統一掛牌。圖為上海金管局掛上後合影。（澎湃新聞）

大陸國家金融監管總局全大陸36家派出機構今統一掛牌。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，大陸國家金融監督管理總局上海監管局7月20日上午10時正式掛牌。兩個月前，大陸國家金融監督管理總局於5月18日正式揭牌。

根據中共中央、大陸國務院印發的《黨和國家機構改革方案》，組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。同時，深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

據了解，大陸國家金融監督管理總局下轄的36個省（自治區、直轄市、計畫單列市）監管局於7月20日上午10時統一掛牌，啟用名為「國家金融監督管理總局XX監管局」的牌子。

第一財經報導，7月19日傍晚，在北京金城坊南街前北京銀保監局辦公樓前看到，「中國銀行保險監督管理委員會北京監管局」牌子已被摘下，樓前標牌處已被紅布蓋上，現場工作人員正在掛出新的標牌。