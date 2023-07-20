32歲賭王千金何超蓮今年4月和大她2歲男星在峇里島舉行世紀婚禮，近日，何超蓮上節目，被問到新婚心情開不開心？她透露兩人其實婚後各忙各的工作，已經一個月沒見到面，「因為他（竇驍）就沒辦法，他直接進劇組拍戲了」。

近日，何超蓮上《心動的信號6》，被來賓孟子義問新婚感想，何超蓮害羞笑說：「謝謝」，並透露兩人是談了4年的戀愛才步入禮堂，外界以為兩人應該還處於「黏TT」的時期，殊不知因為竇驍要拍戲，兩人已經一個月沒見面了，孟子義追問何超蓮怎麼不去看老公？她回應因為自己也有工作在身，如果要排時間過去的話，光是坐飛機就要一天，才會選擇先說好暫時不見面，引來網友回應：「捨得嗎一個月沒見嗎」、「我覺得很好！！兩個人不要一直在一起，給雙方空間」、「努力搞事業的哥，想在電影院多看到竇驍」、「反正也經常在一起，不愁這段時間」。

何鴻燊三房太太陳婉珍女兒何超蓮被封為最美千金，4年前她被拍和竇驍在電梯擁吻，兩人隨即大放承認戀情，兩人曾一同上實境節目放閃，竇驍也陪何超蓮走過父親過世的低潮時期，今年4月小倆口在峇里島完婚，何超蓮後來發文向過世的父親喊話，表示舉行儀式時看到一隻蝴蝶跟著他們，猜測是爸爸的化身，「最調皮的女兒嫁出去了，也還是嫁給了射手座，他會像你一樣寶貝我的，放心！愛你！」

何超蓮和竇驍結婚後，外界傳聞仍不斷，有自媒體稱兩人的新婚房價值8億，引來竇驍透過工作室發聲明駁斥：「假的！相關取證工作已完畢，網絡並非法外之地，請勿杜撰，停止造謠傳謠」。另有香港媒體報導稱何超蓮懷孕，但從何超蓮最近工作的照片看來，小腹看似未有特別突出。