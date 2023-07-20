大陸房地產研究機構中指研究院發布《2023年上半年居民置業意願調查報告》，報告顯示，第二季大陸民眾購房信心降至低位，入市節奏持續放緩，置業訪量出現明顯下降，房價預期下滑更加明顯，政策放鬆預期下滑，穩定預期提升。

調查報告顯示，2023年上半年購房信心呈現先升後降趨勢，首季伴隨積壓需求釋放、市場活躍度改善，購房信心小幅提升至30％，第二季是市場快速降溫，購房信心降至低位，佔比約為21％，較上季下降8.7個百分點。

同時，半年內計劃購房佔比持續下降，第二季降至26％，按季下降0.8個百分點；整體居民入市節奏延續下滑，一方面是疫情衝擊過後、經濟環境持續較差，購房較為謹慎，另一方面是近期市場明顯降溫、房企降價促銷、房價預期走弱，導致觀望情緒增加，置業周期時間延長。

中長期來看，調查報告顯示，居民對未來房價看漲預期逐步下滑，已由2021年第二季的35％下降至2023年第二季的12％，下跌預期提升至31％；2023年上半年房價預期持續走弱，首季積壓需求帶動活躍度改善，但居民購房房價預期仍較悲觀，上漲預期按季下降4.7個百分點，第二季房價預期下滑更加明顯，按季下降5.2個百分點，下跌預期按季提升7.1個百分點。

調查報告認為，今年經濟復甦遇阻、大陸就業環境壓力較大，居民收入改善不明顯；疊加房價預期下跌、資產縮水、近期市場活躍度明顯減弱，居民防禦儲蓄意識較強，消費、投資持續保持理性謹慎態度，市場觀望情緒明顯提升。