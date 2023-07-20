ChannelE2E連續8年針對垂直市場雲端託管服務商進行調查，今年報告指出，2022年全球垂直市場雲端託管服務商100強營收成長27.5％，主要受益於醫療及金融產業過去一年中擴大投資雲端服務，其中以醫療產業連續兩年占比最高，也是今年度最大的動能，從2021年18％成長至2022年的31％。金融業則擠下製造業，成為雲端託管市場的第二大服務對象，從2021年的13％成長至2022年23％。

報告結果顯示，在市場趨勢及需求下，垂直市場雲端託管服務商皆努力提升自身資安能力。伊雲谷於2022年6月成為全球雲端資安領導組織「雲端安全聯盟（Cloud Security Alliance）」正式會員。伊雲谷為該聯盟在台首家會員，可第一時間獲取國際資安示警，積極參與國際資安社群，串聯全球資安網路推動雲端安全。更於2023年5月份通過 Amazon Web Services MSSP（AWS Managed Security Service Provider）資安能力認證，為全台首家獲得該指標性資安認證的資訊服務商。