3座流動廁所相當突兀。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

另類行人地獄？苗栗縣三義鄉河川加蓋停車場人行道上，最近有不少人發現擺放3座流動廁所，被民眾拍照分享在網路上，痛批不雅觀、難看之外，直批是另一種行人地獄。對此，三義鄉公所20日表示，廠商因為施工暫時移置人行道上，目前已請廠商移到對面橋台處。

有網友在臉書「靠北苗栗」發文，並附上照片指出「三義新完成的河川加蓋停車場，在人行步道上擺了廁所，實在不恰當，請鄉公所移動到旁地方。政府口口聲聲說要改善行人地獄，是用嘴巴講的啊！」，貼文一出，引發網友討論。

不少人留言表示「它想成為另類的打卡景點」、「有人在裡面蹲廁所被撞倒才會重視」，也有人狠酸「讓人體驗在馬路邊拉屎的樂趣」、「怕你走到一半想尿尿 」等諷刺言語。

附近住戶說，流動廁所原本放在路旁空地，最近河川加蓋停車場在施工時，流動廁所就被移到人行道上，附近居民都怕道路變寬後，反而人行道不暢通，會讓行人更危險。

對於流動廁所疑慮，三義鄉公所建設課說，因為河川加蓋道路在進行道路拓寬改善、增設人行道等工程，要全面重新鋪設AC路面，才會請廠商將3座流動廁所暫置人行道上，經地方反映後，已經請廠商將廁所移回原本放在對面的橋台處。

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