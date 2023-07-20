「金牪X青草地夏季聯名冰品」發布會今日上午於畜試所內金牪餐廳盛大舉行。(于家麒攝)

與會貴賓們現場品嘗聯名義式冰淇淋，牛乳濃醇香瞬間在嘴裡化開。(于家麒攝)

金牪餐廳新品「戰斧牛排家常麵」也重磅登場！大師現場炙燒讓人看了食指大動。(于家麒攝)

長達30公分的20oz超巨型戰斧帶骨牛小排，經過4小時慢火燉煮，肉質軟嫩多汁。(于家麒攝)

「戰斧牛排家常麵」每日限量7碗，建議消費者提前1個月預訂。(于家麒攝)

活動邀請藝術家莊苑清(左)到場獻畫「赤山紅土地」，為美術比賽揭開序幕。(于家麒攝)

2022年在台北牛肉麵國際大賞中以「酒藏牛肉麵」奪下銅牌獎的金牪(ㄧㄢˋ)餐廳，首度與金門畜試所青草地鮮乳攜手推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，今(20)日上午舉辦發布會，正式宣告跨界冰品業，其中以58度金門高粱酒製成的「酒藏」口味最具特色。此外，餐廳新作「戰斧牛排家常麵」也重磅登場，長達30公分的20oz戰斧帶骨牛小排，搭配清燉湯頭與Q彈麵體，美味又吸睛。為歡慶新品上市，特別舉辦「山、樹、花、草揭童趣」美術比賽，冠軍將可獲得日本來回機票。

「金牪X青草地夏季聯名冰品」發布會今日上午於金門畜試所內金牪餐廳盛大舉行。除了發布多款聯名義式冰淇淋及戰斧牛排家常麵等新品外，同時邀請藝術家莊苑清到場獻畫「赤山紅土地」，為美術比賽揭開序幕。

旅天下總經理李嘉寅表示，看好金門觀光商機，跨足投資發展金牪餐廳，並致力推廣金門牛料理與伴手禮，餐廳開幕至今觀光客占來客數已達85％，因此積極運用在地食材開發新品，希望能成為旅遊金門時的必吃美食，未來更將持續結合金門旅遊資源，推出創新系列遊程，讓旅客感受金門魅力。

金牪餐廳首次跨界冰品，即起推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，以黃金比例結合金門畜試所自產「青草地」鮮乳，不加一滴水，並使用義大利進口原料「RUBICONE」做為基底，牛乳濃醇香在嘴裡化開，口感細緻滑順。

業者指出，除了香草、藍莓、抹茶口味，更以在地特色研發出新款「酒藏」口味，58度金門高粱酒搖身一變成為香甜冰淇淋，搭配薄荷葉增添清爽香氣，融合酒香清爽回甘；杯子下層為巧克力霜淇淋和奶酪，並加入脆皮以及水果麥片堆疊口感層次，最後插上牛角造型巧克力片更增添造型繽紛趣味，每杯價格240元起。

金牪餐廳另一新品「戰斧牛排家常麵」也在今天重磅登場！長達30公分的20oz超巨型戰斧帶骨牛小排，經過4小時慢火燉煮，肉質軟嫩多汁，再淋上用牛骨、蔬菜與水果無調味熬製16小時的湯頭，讓牛肉更加提味鮮甜，再搭配超彈牙的手打家常麵，視覺和美味兼具。業者表示，「戰斧牛排家常麵」每日限量7碗，建議消費者提前1個月預訂。即日起至8月享有每碗480元的優惠活動。

為歡慶新品上市，金牪餐廳聯合金門縣畜試所，即起至7月31日舉辦「山、樹、花、草揭童趣」美術比賽，讓參賽者藉此更加認識金門生態與了解環境保護的重要。比賽報名至7月30日止，共分成國小組、國中組與成人組；國小組可於巨畫「赤山紅土地」填上金門植物；國中組、成人組則以畜試所內飼養的動物，進行彩繪圖與浮雕創作。

主辦單位表示，「山、樹、花、草揭童趣」美術比賽將邀請專家學者依作品創意40％、內容30％、技巧30％等評分標準選出得獎作品。凡報名參賽者，即可憑參賽門票兌換金牪創意冰品一份；比賽前三名可獲頒獎項，冠軍則可獲得「台灣虎航日本東北來回機票」，歡迎民眾踴躍參加。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！