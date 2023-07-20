2024大選前爆發軍人共諜案，調查局國安站監控發現，扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收被欠債的10多位陸軍營區士官兵，發展共諜網，有扯鈴教練魯紀賢等5名退役士官兵遭聲押，豈料，郭書瑤親弟郭伯廷也涉入此案，以20萬元交保，全案朝違反國家安全法等罪擴大偵辦，而郭書瑤也透過經紀人回應了。

調查局國安站監控發現，扯鈴教練魯紀賢，涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收6個軍事單位士官兵，意圖蒐集軍事機密，涉犯《國家安全法》；台北地檢署19日指揮國安站兵分25路搜索，約談18人，檢方20日訊後以涉犯《國安法》重罪，有串證之虞，聲押禁見魯男姓、李姓、常姓退役士官兵共5人，另名退役軍人郭伯廷因為具有扯鈴專長被魯姓教練搭上線後遭吸收，同時郭柏廷身分曝光為女星郭書瑤之親弟，以20萬元交保。

本案起源於北部某陸軍營區部隊輔導長，發現士官兵被營區附近的地下錢莊與當鋪業者追債，錢莊業者是透過部隊退役學長介紹學弟方式，借錢給缺錢花用的士官兵，而借錢的士官兵在營區內的作息不正常，甚至疑似有蒐集營區公務機密或軍事祕密的舉動，輔導長遂將情資向上通報。

對於弟弟捲入共諜組織，郭書瑤透過經紀人回應：「弟弟確實有被約談，是因為找工作時，不小心被捲入紛爭，昨晚前往配合調查，目前已經回家休息了！很抱歉打擾大家，日後弟弟也會全力配合調查。」