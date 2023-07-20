夏日炎炎，臺灣的電力供應也引發關注。蔡英文總統今天表示，臺灣非常適合發展小水力發電，上個月政府已透過修法，放寬小水力發電設置形式，國內外企業也看見小水力發電在臺灣發展的潛力，陸續加入協助臺灣小水力發電發展的行列。

蔡英文今天出席「第七屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽開幕典禮」，並聽取比賽沿革與台灣小水力綠能推展簡報及「比賽測試方式」解說，同時訪視各參賽隊伍作品整備情形，為同學們加油打氣。

蔡英文致詞時表示，她希望淨零能成為全民運動，不論是政府政策或機構，大家都能身體力行淨零，相信將帶動整個國家走向淨零排放的力道，也是很好的教育過程。

面臨極端氣候的挑戰，蔡英文指出，2050淨零轉型已經是國際趨勢。其中，發展再生能源是非常關鍵的一環。這幾年來，政府很積極推動再生能源發展，自她2016年上任以來，一直都是國家政策的主軸，這是非常大的工程，也是很重要的自我挑戰。

她鼓勵同學們如果有機會經過苗栗的海邊，往海上看，就可以看到一座又一座的離岸風機。現在，全國的離岸風機已經設置222座。前陣子，她也去雲林參加了新興電廠的啟用典禮，它是全臺灣最大的「太陽光電島」，「我們風電與光電都在快速成長」。

她提到，風電加光電聯手發電，為白天的用電尖峰，帶來很大的助力。在風電與光電之外，政府也同步推動水力發電、地熱、生質能以及氫能等不同的發電方式。

蔡英文認為，臺灣擁有高山多雨的天然優勢，非常適合發展小水力發電。小水力雖然規模較小，但開發影響也比較小，對環境更友善。其分散化、在地化的特性，更能引進社區公民參與。此外，小水力24小時都能發電的特性，也提高了各個地方的能源自主。

蔡英文舉例，宜蘭縣的安農溪上，已經布建兩組小水力發電，其中一個小水力的示範據點所發出的電，就提供給河岸的自行車道照明。這樣小規模「自發自用」的模式，不僅跟社區公共設施的用電結合，也和河川生態友善共融，同時兼具能源與環境的社區教育和公共參與。

為了讓小水力發電發展得更好，她說，就在上個月，政府透過修法，放寬小水力發電設置形式，擴大鼓勵利用既有水利設施及農水路，進行引水發電。在法制上，給予小水力發電更多的支持，國內外的企業也看見了小水力發電在臺灣發展的潛力，而陸陸續續加入協助臺灣小水力發電發展的行列。

除了政府、企業，她呼籲同學們腦力激盪，提出更多有創意的發電設計構想。2050淨零轉型，不只是環保議題，更是攸關臺灣國際競爭力的議題。同學們的參與，為臺灣的再生能源發展注入新活力，也讓社會看見我們走在綠能這條路上的決心，「我們一起讓臺灣邁向永續發展」。