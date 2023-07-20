配合行政院「促進公共運輸使用方案」，台南市5月31日率先全國賣出第一張「TPASS月票」實體卡片，同時啟動台南市公車299月票方案，7月1日再推出含台鐵「南高屏跨城際月票999」及「台南市內公車＋火車無限搭399」方案，上線迄已累計銷售超過13萬筆，搭乘超過30萬人次。

交通部今日行政院院會中報告「通勤月票執行成效」及「偏鄉交通改善情形」，代表出席院會的台南市副市長葉澤山感謝中央大力協助，強調台南全力推動「TPASS月票」和「小黃公車」，滿足城鄉不同的公共運輸需求，呼籲中央也給予支持，落實交通平權，投入更多公共運輸資源在南部縣市。

交通局長王銘德表示，大台南公共運輸必須解決城市、鄉村不同的模式和需求，透過TPASS月票為民眾減輕通勤經費壓力，而「小黃公車」不僅造福高齡年長者，也解決許多偏鄉子弟通車就學問題，此2項政策雙管齊下，讓大台南每個角落市民都能享受同等便利、實惠的公共運輸，也希望中央給予長遠支持。

公共運輸處處長吳俁之表示，通勤月票目前賣出13萬份，比預期來得好，暑假後也會繼續衝刺銷售情形，希望吸引一些平常沒有使用大眾運輸工具的族群。

王銘德表示，今年疫情趨緩和觀光客回流加持下，上半年大台南公車運量較去年同期成長近2成，預期開學後能再吸引一波月票買氣，因此也配套朝「擴大公共運輸路網」、「提升駕駛職業環境」及「加速電動公車汰換」3方向，加速爭取中央對公共運輸的支持和經費挹注。

他強調，針對偏鄉交通，希望能持續擴大小黃公車的路網，現已有21行政區有小黃公車，目前已在盤點其他區域的需求，預計在下半年度向中央研提後續計畫。