精舍師父及志工向陸生介紹慈濟緣由跟理念。（王志偉攝）

精舍師父及志工向陸生介紹慈濟緣由跟理念。（王志偉攝）

馬辦執行長蕭旭岑說，這活動是個兩岸交流很好的開始，希望蔡政府不要再用政治性語言來攻擊這些學生。（王志偉攝）

馬英九基金會邀請大陸大學師生訪台，今天上午到花蓮慈濟精舍訪問，慈濟簡報全球志業體，並推廣蔬食環保地球觀念，馬辦執行長蕭旭岑受訪表示，慈濟在兩岸間扮演重要角色，對大陸提供救災與醫療協助與交流，這是兩岸間一個很好的開始，希望蔡政府不要用「統戰」政治語言攻擊學生。

蕭旭岑說，1991年馬總統第一次跟慈濟接觸就是慈濟要到大陸去救濟水災，30多年來，慈濟對大陸許多的救災救援，以及協助幹細胞推動等，都跟大陸有著很多的交流，大陸朋友也很希望能夠到台灣，探望慈濟對兩岸之間濟世救人的胸懷。

馬英九與同行陸生團未受訪，馬英九並拜會證嚴法師，精舍師父及志工則是對學生簡報慈濟全球志業體，推廣蔬食愛地球環保概念，陸生仔細聆聽、拍照，午間並與精舍師父進用蔬食餐。

媒體問陸生此行感受以及馬辦對於舉辦訪問團的感想，蕭旭岑說，「效果超好」，馬前總統3月間到大陸收到此行交流效果，尤其大陸同學收穫豐富，他們來台灣都是第一次的體驗，也到球場看球賽，很鮮鮮，到台灣都感受到各地民眾給予溫暖與歡迎，同學生說，「原來到台灣來才知道，台灣的老百姓對他們是這麼的歡迎」！

蕭旭岑說，這是一個很好的開始，呼籲蔡英文政府不要再用「統戰」等政治性的語言攻擊大陸同學，他們與台灣交流，體驗台灣活力與民主，這不就是台灣跟兩岸之間應該要做的嗎！

馬英九基金會邀請陸生來台交流案，由前北京大學校長郝平率領來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等五校37人來台，進行為期9天8夜學術交流。陸生下午將訪東華大學。