以色列總統赫佐格周三（19日）指出，以色列與美國的友誼是牢固的，用共同的民主價值鑄成。不過，美國議員抨擊以色列虐待巴勒斯坦人，並抨擊以國右翼政府試圖減少以色列最高法院的權力。

據《美國之音》報導，赫佐格自周二（18日）其，對美國展開為期2天的訪問。他19日在美國會演講時說，「以色列和美國在很多事物上有不可避免的分歧，但我們永遠是一家人。我們不斷發展的社會能給予這個世界很多東西，能從彼此學到很多。我們的關係有時可能受到挑戰，但它絕對牢不可破。」

報導指出，9名民主黨眾議員抵制了赫佐格的談話，其中包括國會唯一的巴勒斯坦裔眾議員特萊布（Rashida Tlaib）。

赫佐格承認美國議員們存在異議，指出「我不會忽視朋友們的批評。我尊重批評，尤其是朋友們的批評...但對以色列的批評，必須不能越界成為否定以色列國家的生存權利...質疑猶太人的自決權利不是合法的外交，是反猶太主義。詆毀並攻擊猶太人，無論是在以色列、在美國或是世界任何地區，都是反猶太主義。」

在他發表談話之際，美國擔心以色列總理尼坦雅胡試圖推動司法改革，相關措施包括允許國會以簡單多數否決最高法院的決定、賦予政府在任命法官方面更大的權力等。另外，尼坦雅胡領導的右翼政府正試圖針對被佔領的巴勒斯坦地區，擴張猶太定居點。

對此，赫佐格說，「人人都知道以色列人民過去幾個月進行了激烈和痛苦的辯論，我們一直在表達我們的分歧。事實上，以色列國內正在進行的激烈辯論...以色列民主的基礎永遠都是自由公平選舉、尊重人民的選擇、維護少數族裔權利、保護人權和公民自由以及一個強大而獨立的司法系統。」

值得注意的是，美國眾議院18日通過一項決議，重申美國對以色列的支持。該決議是針對民主黨眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）稱以色列是個「種族主義國家」的回應。傑亞帕爾事後澄清說，她認為尼坦雅胡政府「從事歧視和種族主義政策，目前政府領導層中存在極端種族主義分子在驅動這項政策。」

另外，赫佐格還說，希望以色列能夠同沙烏地阿拉伯建立邦交，並稱在未來希望能與巴勒斯坦人實現和平。但話鋒一轉，他說，「巴勒斯坦人對以色列或以色列人的恐怖襲擊，破壞了我們人民之間和平未來的任何可能性。以色列人在等待公車時、在海濱散步時，在與家人共處時都遭受攻擊。」

赫佐格說，「他們每次對以色列人發動一次攻擊，成功的恐怖攻擊都被慶祝、恐怖分子都被讚揚，他們的家人都得到財政獎勵。這難以置信。這是道德恥辱。」