彰化縣鹿港鎮鹿東國小體驗種菜。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣爭取行政院農委會競爭型食農教育推廣計畫補助，17所提案學校經激烈競爭後，共有12所學校獲選，總計獲得300萬元補助金，不管是獲選的學校數或補助金，都是全國第一，成績亮眼，顯示彰化縣在推廣食農教育方面堅強的軟實力。

農委會為協助食農教育推廣人員增能及優化教材教學，推出食農教育推廣計畫，鼓勵多元團體依其在地資源及人文風土，發展各生命期適用之教材，將食農教育深入家庭、學校及社區，幫助國民實踐健康生活 。

彰化縣在農委會食農教推廣計畫第一類各級學校的申請對象中，總計獲選12校及獲300萬元補助金，第二多的縣市則獲選8校及獲147.7萬元補助金。彰化縣長王惠感謝輔導委員、各校師長的用心與努力，期望未來更多優秀學校也能展現獨具特色的食農教育成果。

教育處表示，這次彰化縣提報學校共17所，最後有12所不負眾望，提案獲選農委會食農教育推廣計畫各組補助經費，其中樂農城市組獲選學校為北斗國中及土庫國小；學校組加碼食物日獲選學校有大西國小、螺陽國小、朝興國小、鹿東國小、福興國中、芬園國中及草湖國中；學校組獲選學校有合興國小、育德國小及文德國小。

彰化是農業大縣，為因應聯合國17項永續發展目標（SDGs）及國內的食農教育法，彰縣府今年率中部縣市之先，成立彰化縣食農教育輔導團，期望提供產、官、學等跨領域專家學者，跨域合作推廣彰化縣食農教育，為輔導學校爭取中央競爭型計畫的評選。