高雄黃姓男子與5名友人在大寮區光明路開賭場，號稱飲料、香菸、檳榔無限供應，還與計程車司機合作提供專車接送服務，吸引大批賭客舉賭遭警方破獲，21名賭客被逮，賭桌上121萬元現金成鐵證，高雄地院依賭博罪判黃男等6人2至4月，均可易科罰金，可上訴。

警方查出，該賭場以俗稱「十二子黑子」博弈，由莊家與各賭客依1賠10倍賠率對賭，莊家會拿裝有特製象棋帥、將、士、砲、車、馬等共12枚黑色袋子，每局由莊家從袋內摸牌，摸出後放入特製的小盒內，接著各賭客下注押寶，押中者勝。

警方獲報，今年2月19日凌晨持搜索票前往現場突襲，當場逮捕21名賭客並查扣賭資121萬元，桌上遍布各式象棋。

雄檢偵查時，黃男等4人坦承經營賭場，唯獨張姓、高姓計程車司機否認涉案，辯稱他們只是幫忙載客人，不知道鐵皮屋內是賭場。

但周姓賭客證稱，賭場不能自行進入，他搭指定的計程車到場後，門口把風的黃男審視身分後，才會用遙控器開門讓他進去。朱姓、林姓賭客也證稱，要有計程車司機帶路才可以進去賭場，計程車司機會幫忙把風。

高雄地院審理時，法官認為他們不思以正當途徑賺取所需，意圖營利而提供賭博場所、聚眾賭博並與之對賭而藉此牟利，助長投機僥倖風氣，有礙社會善良風俗，所為實非可取，依圖利聚眾賭博罪各判2至4月，均得易科罰金，可上訴。