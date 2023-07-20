智崴今日舉辦《新世紀福音戰士：富士山任務》上映記者會，攜手日本富士急樂園將《新世紀福音戰士：富士山任務》主題體驗原汁原味移師台灣。此外，智崴與日本講談社攜手製作的《進擊的巨人：獸之巨人》也成功於今年授權於富士急樂園，目前於暑假強檔熱映中。智崴所打造的飛行劇院，除了能帶領觀眾飛越各國風景名勝，更能與知名動漫IP內容結合，以全方位的感官饗宴，將粉絲帶入動漫世界中。

公司今年上半年營收與去年持平，主要營收認列方式調整，所以營收看起來沒有成長，但下半年日本、中東等新訂單簽約，營收會穩步往上走，全年樂觀看待營收年增5成。

歐陽志宏指出，今年大約有大陸、香港及美國各一個飛行劇院會完工，除了認列方式調整外，國外也面臨缺工問題，使得完工間延後，但整體營運今年一定比去年好，除了營收成長外，也會擺脫疫情以來3年的虧損，正式轉盈。

歐陽志宏也表示，疫情結束後很多困難也都解決，但復甦受各地區不同因素影響，是呈現逐步復甦。智崴下半年新增很多訂單，目前在手訂單高達20多億元，是史上新高，有超過50座中大型飛行劇院認列時間點會落在2024~2026年，未來幾年營運相當樂觀。

而疫情期間許多競爭對手退出市場，使得樂園設備都沒法維修，歐陽志宏指出，疫情間競爭對手消失，但市場需求強勁，加上樂園很重視設備維護，沒有辦法維修或缺乏零件，就必須「打掉重練」，智崴承接過去競爭對手訂單的機會相當大，也是增加訂單的一大助力。