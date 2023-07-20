4年一屆的國際足總女子世界盃（FIFA Women's World Cup）今天開幕，地主紐西蘭和澳洲分頭出擊，能否藉主場優勢開出紅盤？

女子世界盃1991年創辦，今年來到第9屆，美國女足是史上最大贏家，曾經4次封后，包括連贏最近2屆（2015、19）冠軍，今年目標瞄準三連霸。德國在2003和07年也是「背靠背」連奪兩屆冠軍，德國女足昔日曾長期壟斷歐洲，從1989至2013的9屆歐洲女子錦標賽拿下8屆冠軍，包括95至13的6連霸，但近年隨著其他歐洲國家的女足崛起，德國女足已不再佔據絕對優勢。

北歐是女子足球早期發展的重鎮，挪威在前兩屆女子世界盃都踢進決賽，91年輸美國，95年贏德國拿下唯一的冠軍；瑞典是03年亞軍，還有3次取得季軍的成績。日本在2011年突破重圍，成為第一支非歐洲或美洲球隊贏得世界盃（包括男子）冠軍的球隊，2015年再次踢進決賽，但惜敗美國無緣衛冕。

而近年崛起最快的球隊，當屬歐洲的英格蘭與荷蘭，荷蘭是2017年女子歐錦賽冠軍，打破德國女足6連霸，兩年後在女子世界盃繼續大放異彩，首度踢進決賽，才以0：2不敵世界強權美國。英格蘭近年大力推動女子超級聯賽的發展，也培養出越來越多本土好手，2022年也憑著主場之利，首次登頂女子歐錦賽冠軍，對今年的女子世界盃肯定虎視眈眈，不過多名主力因傷缺陣，會是一大變數。

今年的女子世界盃是首次由兩個國家合辦，澳洲自2006年起轉戰亞洲盃，6屆賽事拿下1次冠軍3次亞軍和1次第4，去年亞洲盃雖然8強止步，但由於是今年世界盃的合辦國，不必靠亞洲盃爭取參賽資格，在練兵的前題下提前出局並不意外。澳洲女足大部分球員在歐洲踢球，實力已普遍獲得肯定，包括切爾西前鋒克爾(Sam Kerr)、由曼城轉戰皇馬的前鋒拉索(Hayley Raso)和兵工廠後衛凱特莉(Steph Catley)等，在B組爭取出線應無太大難度，同組主要對手是2000年奧運金牌加拿大，因此開幕戰對愛爾蘭是非勝不可的一仗。愛爾蘭是史上首次晉級女子世界盃，女子歐錦賽也未曾參與過會內賽，相信首度出席大賽志在吸取經驗，澳洲女足拿下首場勝利應可預期。推薦玩法：讓分(澳洲女足-1)勝。

挪威女足已經不是昔日強權，但她們從未缺席世界盃和歐錦賽，整體實力已非爭冠的一線強隊，但本屆籤運不錯，在A組有菜鳥菲律賓和僅僅第2次參賽的瑞士，地主紐西蘭雖然有過5次參加世界盃的紀錄，但全部都是小組賽出局，挪威成了A組經驗最豐富的隊伍，而且挪威女足陣中仍有多名在英超豪門球隊效力的球員，包括切爾西後衛梅爾德(Maren Mjelde)、曼聯中場里薩(Vilde Bøe Risa)和曼城中場布拉克絲塔德(Julie Blakstad)，前鋒線上還有里昂的海格貝格(Ada Hegerberg)和巴塞隆納的漢森(Caroline Graham Hansen)，這兩名射手在國家隊合計有87個進球，是相當恐怖的進攻雙人組。以挪威的陣容來看，在A組首名出線是基本要求，首戰可望給地主下馬威。推薦玩法：讓分(挪威女足-1)勝。