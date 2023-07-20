立法院今（20）日針對「台美21世紀貿易倡議協定」進行審查，民進黨立委鍾佳濱質疑，此協定不涉及關稅減讓、沒有開放服務業，也沒有要求政府採購，到底有何實質好處？但經濟部長王美花、財政部長莊翠雲及經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮3人講了老半天卻沒有答案，讓鍾當場攤手苦笑，說「你不能衡量，我怎麼說服選民？」

鍾佳濱今日指出，台美貿易協定完整的名稱長到很多人都記不起來，但外交部卻一直說是很大的成就，想知道此協定對民眾到底有何好處？「過去我們跟美國沒有這協定，生意也是做得嚇嚇叫」；外交部長吳釗燮解釋，此協定依照非常高的標準，如果能順利簽訂，未來其他國家就會注意到台灣願意採取高標準協議，對加入CPTPP也會有幫助。

隨後鍾佳濱一一詢問台美貿易協定是否涉及關稅、市場開放或政府採購等內容，但莊翠雲稱此次協定內容完全與關稅減讓無關，王美花說沒有市場開放議題，楊珍妮則表示僅反貪腐的章節，有提到雙方要遵守政府採購協定，沒有其他任何的採購內容。

鍾佳濱再問，在提供的資料中顯示，簽署台美貿易協定後，可減少3％至8％的貿易成本，比一般關稅的5％還要好，這數據如何得來？結果楊珍妮說，該數據來自WTO的研究報告，讓鍾當場傻眼，驚呼「這是引用人家資料？」

鍾佳濱直言，近日各界有許多討論，但他只聽到抽象的好處，如增加商機、減少通關時間等，但卻沒有實際一點、可以換成鈔票的內容，希望各部會能夠把具體內容彙整提供，如對農民有何幫助、對中小企業有何益處等。

不過王美花坦承，在中小企業的部分現在確實沒辦法提供，並重提「我們跟各國家簽國際協定，這對台灣就非常重要。」讓鍾佳濱當場雙手一攤、苦笑說「你不能衡量，我怎麼說服選民！」