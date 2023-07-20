夏天高溫炎熱仍有不少長輩捨不得開冷氣，作家黃大米表示，一名女讀者的公婆怕電費爆表，一直不開冷氣，先生擔憂父母身體熱出狀況，語出驚人地說「天氣很熱要開，不然等你們往生就要去冰櫃吹，一天還5000元貴死了。」文章讓1.1萬人笑翻，直呼「真敢講」。

黃大米昨（19）日於個人臉書指出，一名女性讀者留言向她抱怨，公婆為節省電費不開冷氣，讓先生看不下去對父母說，「天氣很熱冷氣要開，不然等你們往生就要去冰櫃吹，一天還5000元貴死了」。

貼文吸引1.1萬人關注，「真敢講」、「突然間對於電費我釋懷了」、「很敢講耶，我都說不出口」、「嚇得冷氣都不敢關了」、「真的敢講，夭壽」、「夭壽系囡仔補，遙控器快點按下去」、「一個月5000跟一天5000，當然選開冷氣啊」。

也有不少婆媽笑說，若是媳婦說這句話，要躺冰櫃的恐是媳婦了，「如果是媳婦開口，就是媳婦提早睡冰櫃了」、「只有兒子可以說啊」、「兒子很敢說欸」、「兒子講什麼都可以啦」、「有血緣的講什麼都沒關係，沒血緣的媳婦就不一樣囉」。