號稱全台「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝大方坦承與派出所員警熱戀。消息一出讓不少粉絲心碎，而代表民進黨參選2024新北市第九選區（永和）立委的後溪里里長莊銘淵發文蹭此事，並說「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」，名嘴溫朗東直呼這是假公濟私的騷擾，籲民進黨中央認真思考撤銷其提名，認為這件事的後座力非同小可。

陳紫渝爆出熱戀警員，且兩人被拍到進入一間旅館休息2小時。莊銘淵昨（19）日在臉書表示，他看完此事感觸很深，並提到他挨家挨戶發放重陽禮金、關懷孤獨、弱勢長者等。他認為里長工作其實五花八門，要做好里長並不容易，須要投入大量的時間與精力，要深耕地方，與里民密切互動，贏得里民的信賴，一步一腳印才能連續為鄉親們服務。

莊銘淵也強調，同時保持良好形象很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之，「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享、相信教學相長，讓永和的民眾能生活更加美好」。

該文引來許多批評，溫朗東今發文表示，陳紫渝公務如何，自有里民判斷，私生活跟拍，更是無聊新聞。他直言，竟然還有綠營候選人拿道德旗幟損人，目的是墊高自己形象，文末還要「約聊」？「根本是假公濟私的騷擾」。他認為這件事的後座力非同小可，請民進黨中央認真思考撤銷莊銘淵的提名。

時事評論員李正皓也直言「里長，要拚聲量不是這樣拚的，加油」。由於該文引來爭議，莊銘淵已將該貼文刪除。