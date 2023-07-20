民進黨立委提名人用最美里長陳紫渝蹭聲量 民進黨：失當。曾薏蘋截圖

新北市永和區永福里里長陳紫渝有「最美里長」封號，近日被媒體直擊與一名凃姓員警「戀愛ing」，但代表民進黨參選2024新北市第九選區立委的後溪里里長莊銘淵卻發文「硬蹭」陳紫渝戀愛新聞，遭網友抨擊，連民進黨都發聲明表示，針對莊銘淵里長臉書內容，民主進步黨認為言論明顯失當。

民進黨聲明指出，保障女性參政權，捍衛性別平等，是民進黨堅持的價值。雖然莊銘淵里長已刪除該則發文，黨還是會嚴正要求莊銘淵里長對此不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。

莊銘淵在臉書貼出「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，並在留言處引述媒體報導陳紫渝戀情的內容，更擷取陳紫渝與男友到商旅休息「共度激情夜」的一段。然後強調，看完這則新聞後感觸很深，身為四連任的里長，他獲得兩任市長朱立倫、侯友宜的「特優里長」獎狀，想當初支持朱立倫的「有感執政」政策，他連續八年都親自挨家挨戶發放重陽禮金，關懷孤獨、弱勢長者；也成立黃金志工隊至今，推廣「遛狗繫狗鍊，隨手清狗便」政策成果顯著。

由於莊發文將兩起事件連結，內容牽強，被網友批評，用陳紫渝硬蹭聲量。