陳妤（左起）、王宇婕、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、柯叔元、王仁甫、黃薇渟、管麟在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

戲劇一哥柯叔元和王宇婕、陳妤、黃薇渟、管麟為宣傳新戲《女兒大人加個賴》上中視《飢餓遊戲》，對於挨餓的遊戲規則，第一次上節目的柯叔元揚言是「可以斷食20小時的人」，不料第一關結束後看到食物就讓他肚子餓，頓時改口：「今天我想要縮短（斷食）時間。」綜藝效果十足。

節目為柯叔元等人量身打造特別企劃「飢餓8點檔」，設定柯叔元有9位孩子，其中有3位是私生子，製單還用手機傳LINE個別告知每位來賓的身世，錄影過程，陳妤的LINE突然響起，眾人便懷疑她是私生子，讓她無奈喊：「是飲料店（的訊息）啦。」急於撇清的反應把眾人逗樂。

透過每一關遊戲，柯叔元才能獲得私生子的提示，玩起遊戲超認真，求勝慾強烈。當柯叔元推論誰是私生子時，指著許孟哲然後脫口而出：「我兒子的偶像一定不是。」讓孫協志好奇反問：「你兒子偶像是他？有什麼特別的原因？」柯叔元則說兒子就覺得許孟哲超帥，此話令許孟哲聽了很得意。

由於這集到新竹出外景，也造訪著名的城隍廟，當藝人進行「夯枷儀式」告解自己的罪過時，許孟哲也正經告解：「我的罪是，我是5566裡面最帥的。」一旁的王仁甫和孫協志聽不下去。該集將於周日（23日）晚間8點中視播出。