台師大生命科學院王麗婷助理教授進行實驗過程。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

全球逾7000萬人感染C型肝炎，每年約有40萬人死因為該疾病。台灣師範大學生命科學專業學院助理教授王麗婷攜手高雄醫學大學醫學研究所教授許世賢組成研究團隊，解開C型肝炎感染後慢性發炎引發肝纖維化和肝癌的謎團，發現C型肝炎病毒的核心蛋白經由調控箱型基因ISX(Intestine-specific homeobox)的表現，促進一系列代謝失調、肝臟纖維化和免疫抑制調節功能，最終發展成肝癌。這項研究成果已於6月獲刊國際知名期刊《先進科學》（Advanced science）。

過去研究顯示，在C型肝炎病毒感染者當中，高達7到9成病患會成為慢性C型病毒肝炎患者，其中後續約2成甚至會演變成肝硬化。儘管現階段C肝可經由抗病毒藥物治療，治癒率也高達95％，仍有3到5％的C型肝炎病患仍會罹患肝癌，也就是一般所謂的肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

另也有文獻指出，有C型肝炎的患者因為肝臟功能受損，較容易得到糖尿病及其他代謝疾病，然而關於病毒如何重塑宿主代謝和免疫反應途徑及相關知識尚未明瞭。

研究團隊耗時3年，透過細胞、動物實驗及臨床檢體分析證明，在C型肝炎核心蛋白基因轉殖小鼠模型中，利用高脂肪飲食誘導疾病模型中發現基因轉殖鼠體重高於一般小鼠。

研究團隊從小鼠血清當中發現，基因轉殖鼠的丙胺酸轉胺酶、三酸甘油酯，在餵食高脂肪飲食6個月後，皆高於一般小鼠，且產生胰島素阻抗(Insulin Resistance)的反應，經由組織切片染色觀察到，轉殖鼠餵食高脂飲食後，可促進慢性肝炎、纖維化及代謝異常發生，並進一步發現HCV核心蛋白是經由調控ISX表現，增強代謝紊亂（特別是脂質和葡萄糖代謝）和免疫抑制，最後導致肝癌產生。

研究團隊並進一步分析232位有C型肝炎感染的肝癌病患，發現有較高表現ISX的病患整體的預後較差，且與免疫抑制因子呈現高度正相關。這代表患者感染C型肝炎之後，可能促使ISX的表現增加，而造成身體代謝和免疫失調，導致肝臟纖維化和肝癌。

研究團隊透過研發現，C型肝炎感染後，會產生肝纖維化和肝癌可能機制，以及ISX是調控這一系列進程的重要關聯基因。未來希望透過找尋某些分子藥物來抑制ISX的表現或功能，阻礙其機轉，達到標靶治療有效的方式。

主持這項研究的是第一作者台師大生科院助理教授王麗婷與通訊作者高醫大醫學研究所教授許世賢，以及國家衛生研究院特聘研究員黃嘯谷、高醫大醫學系副教授林明宏共同參與。