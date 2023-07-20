溫布頓公開賽上週正式畫下句點，本週接續進行的是5項250積分層級的賽事，分別為男子ATP的紐波特公開賽、瑞典公開賽、瑞士公開賽以及女子WTA的WTA匈牙利公開賽和WTA巴勒摩公開賽，其中有4項是屬於紅土場地的比賽(除了紐波特公開賽)，網球巡迴賽一年之中紅土賽季大多集中在四、五月法國公開賽之前，七月中溫網結束後還有為期兩到三週的紅土巡迴賽事，接著就是一連串的硬地比賽直到年底。

本週的5個巡迴賽雖然說等級並不高，但眼尖的球迷可能會注意到其中瑞典公開賽匯聚了許多大咖球員參賽，當今世界排名前20的選手就有5位齊聚一堂，包括第4的魯德(Casper Ruud)、第7的魯布列夫(Andrey Rublev)、第16的穆塞蒂(Lorenzo Musetti)、19的茲維列夫(Alexander Zverev)與20的塞倫多洛(Francisco Cerundolo)，這星光熠熠的程度完全不輸給500積分層級甚至1000等級的大師賽。

上述眾多球星當中，本屆瑞典公開賽最具有冠軍相的非挪威好手魯德莫屬，除了他世界排名傲視群雄之外，魯德在紅土球場也是戰功彪炳，生涯至今10座冠軍之中就有9座都是在紅土球場拿到的(包含2021年的瑞典公開賽)，至於其他4名球星，魯布列夫比較擅長硬地、穆塞蒂和塞倫多洛經驗不夠豐富、茲維列夫近兩年狀態不佳，都很難與魯德匹敵，看好這位當打之年的挪威好手本週拿下生涯第11座冠軍。