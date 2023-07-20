吃完火鍋，還可加上玊米、海苔絲、鮪魚、麻油等，DIY出自已專屬的拳頭飯糰。（馬洗手맛있어요正宗韓食料理專門店提供）

業者首推大醬湯，特別請來居住韓國多年的韓國媳婦調配，熱量低的大醬湯搭配米飯更是經典。（馬洗手맛있어요正宗韓食料理專門店提供）

「馬洗手」包含韓國代表性的小吃辣炒年糕、魚板、炸雞啤酒，炸物、拳頭飯糰、歐巴拌麵等都吃得到。（馬洗手맛있어요正宗韓食料理專門店提供）

Buffet深受台灣人喜愛，在台灣，從火鍋、燒肉到異國美饌，通通都可以找到Buffet品牌，讓民眾大飽口福。疫後餐飲業復甦，瞄準台灣民眾喜歡吃到飽，全新韓食專賣店「馬洗手맛있어요」進駐新竹，標榜40款韓式餐點無限供應，7月31日前首推全面299元起吃到飽方案，搶攻小資族、學生族群荷包。

年輕族群哈韓，近期主打全新韓食專賣店「馬洗手맛있어요」，在新竹火車站附近開設首號店，提供近40款韓式餐點、火鍋料，包含韓國最代表性的小吃辣炒年糕、傳統魚板、炸雞、啤酒，炸物、拳頭飯糰、地瓜冬粉海苔卷、歐巴拌麵、大醬湯、韓式泡麵等，再搭配原汁原味韓國進口獨特的醬料，幾乎就是將韓國街頭小吃搬到新竹。這種創新多元的飲食方式，讓民眾一秒到韓國，一次飽嚐當地特色料理。

「馬洗手맛있어요」맛있어요（mas-iss-eo-yo）在韓文是代表好吃、美味，業者取其諧音推出「馬洗手」全新品牌，創辦人陳小美表示觀察新竹火車站周邊有包括新竹女中、新竹高商、光復高中、曙光女中等多所學校，為讓學生一飽多元韓味，特別選定在此開創首號店。

餐廳提供近40款韓式美食，豐富的品項讓人看得眼花撩亂，業者推薦必吃的有火鍋年糕，炸物區則有炸地瓜、炸水餃、洋蔥圈等在韓國火紅的炸物，其中外酥脆、內香嫩的韓式炸雞，同時有醬釀、美乃滋等不同風味；地瓜冬粉海苔卷則是韓國人吃辣炒年糕時很常搭配的炸物種類。而韓國傳統四角魚板，把魚板串著泡在湯裡，單吃或加點醬油都很唰嘴；大醬湯更特別請來居住韓國多年的韓國媳婦調配，熱量低的大醬湯搭配米飯更是經典。

搶攻小資族、學生族群，業者挑戰新竹韓式火鍋最低價，消費方案祭出基本吃到飽方案，周一至周五全日，成人每人299元、110到130公分的兒童每人159元；而周六、日全日，含國定假日，成人每位349元、110到130公分的兒童每位179元。如果想大口吃肉，再加價99元，牛肉、豬肉無限量供應。歡慶暑假，7月31日前，業者首推全面299元吃到飽，須加1成服務費，價位親民，讓民眾一餐抵三餐，飽足一整天。