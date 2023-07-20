明華園戲劇總團經典作品《超炫白蛇傳》將在8月下旬於嘉義重現，總團長陳勝福表示，明華園將以12萬分的誠意，以累積11年未演出的能量，推出當年創下10萬人觀賞的《超炫白蛇傳》。

當家小生孫翠鳳表示，「這部作品必須動員100多個演員、120位幕後工作人員，加上志工及協力單位，整齣戲至少要動用到300多人參與，希望大家一輩子一定要體驗一次。」

總團長陳勝福表示，明華園將以12萬分的誠意，以累積11年未演出的能量，推出當年創下10萬人觀賞的《超炫白蛇傳》。演出將於8月26日在嘉義縣太保縣府廣場登場。