俄羅斯總統普丁周三（19日）在克里姆林宮與俄非營利組織「俄羅斯-充滿機遇的國家」監事會成員等召開會議，自曝上大學期間曾兼職當搬運工人。

關於非營利組織「俄羅斯-充滿機遇的國家」，透過該組織的網頁介紹，該組織是在普丁的倡議下於2018年成立，是一個開放性平台，旨在為所有人提供平等機遇，使其能夠發揮自己的潛力、落實商業想法或與社會生活相關提議。企業家、志願者、大學生等群體可通過該平台交流經驗。

綜合《俄新社》、《消息報》等多家俄媒報導，一名與會者當天在會議上提到，1998年，俄羅斯發生危機背景下，他與妻子決定去國外發展，他在國外一家麵包工廠當過搬運工人，後來才成為一家大型信息技術公司的項目經理。

對此，普丁回應說，在麵包工廠當搬運工人不算糟糕，「我上大學時做過兼職，我們當時在一個鐵路車站搬運一些麻袋，說實話，我不太喜歡這份工作。」

另外，俄羅斯媒體2021年12月曾報導，「俄羅斯24」電視台播放電影《現代史》的預告片，普丁在預告片中透露，他在上世紀90年代有時會開車招攬生意賺外快。