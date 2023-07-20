為推動淨零轉型，賴清德副總統今天表示，政府預計在2030年前投入新臺幣9000億元，帶動民間投資參與。未來將建立碳盤查與碳交易機制並持續推動，以打造商業利基。「面對氣候變遷，沒有人是局外人」，他鼓勵青年農民一起成為推動淨零轉型的生力軍，進行跨領域的合作。

賴清德今天出席「綠色金融 邁向淨零農業金庫和青年農民支持淨零排放倡議活動」時表示，今天參與倡議活動的除了百大青農，還有畜牧、水產、蔬果、林業等青農，凸顯幾個意義。

第一，蔡英文總統在2021年宣示，「2050淨零轉型」是臺灣的目標，我們的農業、年輕人沒有缺席。第二，希望藉此邁向「減碳增匯」、永續發展的目標。第三，是產官學研的跨域結合。對於未來大家在「淨零轉型」上的表現，他寄予厚望。

賴清德強調，政府對農業非常支持，除了適度調降農民貸款的利息，他在行政院長任內，也在總統指示下，建立農民安全網。

這些措施包括：建立健全農民保險，讓沒有土地的農民也能參加農保；2018年，行政院通過《有機農業促進法》，全面推動綠色環境補助，並擴大有機與友善耕作；結合環境保護和產銷履歷，讓消費者吃得安心，去年在前行政院長蘇貞昌任內，也通過《食農教育法》，將食農教育、環境永續及食品安全串聯在一起。

他強調，現在，大家共同努力的目標是淨零轉型。行政院在去年3月公布臺灣邁向淨零轉型路徑圖，基於科技研發與氣候法制兩個基礎，推動能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性等4個轉型，也預計在2030年前投入新臺幣9000億元，帶動民間投資參與。

此外，立法院也已通過《氣候變遷因應法》，律定碳費徵收等相關規定，未來政府將建立碳盤查與碳交易機制並持續推動，以打造商業利基。

他非常高興看到不同領域的青農夥伴，一起成為推動淨零轉型的生力軍。他強調，「面對氣候變遷，沒有人是局外人」，因為，氣候變遷已不是單純環境保護的議題，還牽涉到經濟結構和社會運作的改變，甚至會影響人類生存。他期盼大家繼續加油，並進行跨領域的合作。