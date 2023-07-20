國泰投信指出，國泰永續高股息ETF為國內首檔結合ESG與高股息的ETF，並首創台股ETF「季配息」機制，並納入收益平準金，也是台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上之基金，在回顧過去一年台股走勢震盪之際，該ETF標的指數MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數展現「隨漲抗跌」優勢。

觀察去年台股震盪劇烈時，去年整年台股大盤含息報酬為-18.7％，同期國泰永續高股息ETF所追蹤的指數其含息報酬為-8.8％；反觀今年以來台股強勢反彈，截至7月18日，大盤含息報酬為25％，國泰永續高股息ETF追蹤指數含息報酬來到39.5％，上漲動能更為強勁。

此外，截至7月14日，國泰永續高股息ETF基金規模來到2,199億，受益人數為102.9萬人，是國內規模最大且受益人數最多的ESG基金。根據投信投顧公會資料，截至6月底，境內ESG基金受益人數，其中有69％為國泰永續高股息ETF股民，為永續理念與ESG投資工具在台灣的能見度及觸及度，做出顯著貢獻，國泰永續高股息ETF在去年全年度費用率也是高股息ETF中最低者，也因此獲得百萬股民廣泛認同

國泰永續高股息基金經理人游日傑指出，國泰永續高股息ETF的投資目標是在適度的股息做為下檔保護，並追求長期實質的總報酬成長，相較之下，是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF，與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。

游日傑補充，近期全球股市掀起AI熱潮。研調機構Trendforce指出，「AI伺服器需求進入爆發期」，預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4％、去年至2026年AI伺服器與晶片出貨量複合成長率分別上修為29％與46％。多檔AI伺服器概念股，如緯創、廣達、光寶科、英業達等，皆為國泰永續高股息ETF的成分股，也推動其市價創下掛牌以來新高。

展望後市，隨著庫存調整接近尾聲，加上第三季電子股旺季來臨，有助於支撐台股下半年走勢。另外，國泰永續高股息ETF預計將於7月底進行今年第三次除息評價，預計將於8月中旬進行除息，投資人若想參與下一次配息，近期也可伺機布局。