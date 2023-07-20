彰化縣某縣立國中男老師2017年以女學生駝背幫矯正為由，伸進衣物內摸胸部猥褻得逞，被判刑1年半，出獄後傳出他復出接私人家教，當年受害的Y小姐怕其他人受害，日前現身警局提告，據傳案件爆發後有多名受害者報案，被指控的戴姓狼師已遭羈押，彰化檢方表示，持續偵辦中。

「為什麼他可以這樣泰然自若地，而我卻要一輩子背負這樣的傷？」32歲的Y小姐在Dcard控訴，當年她讀國中才14歲，被媽媽送到老師家補習，當時在老師家被老師性侵，當年她曾告訴同學，但沒人相信，前後遭這名狼師性侵長達7年，國中畢業後老師仍不斷糾纏，一直到了大學才脫離魔掌。

看了8年的心理醫師的Y小姐，因MeToo運動讓她省思，加上得知最近該名老師又接家教，怕有更多人受害，日前在律師的陪同下現身警局提告妨害性自主罪，她表示，已收到受害的9位學姐、妹來信，呼籲更多受害者站出來，讓狼師受到懲罰。

而案件爆發後，陸續有當年的受害者到警局報案，因此該案受到檢方高度重視，戴師在日前已遭到羈押，據了解，因案件多半發生在10多年前，因此包括人證、物證等蒐集不易，辦案確實有難度；檢方表示，針對該案持續偵辦中。