西區冠軍賽慘遭金塊橫掃，湖人結束上賽季的方式讓人失望，但小將里夫斯（Austin Reaves）在季後賽戰場上大出風頭，讓球團對未來充滿無限想像。與湖人完成續約的里夫斯，近期他作客節目《All The Smoke》談到防守勇士球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）是什麼感覺，里夫斯坦率回答，「像是身處地獄。」

湖人季後賽第2輪強碰衛冕軍勇士，里夫斯在前2戰表現相當掙扎，一共只拿17分，第2戰全場出手11次中3，僅得7分是他在今年季後賽唯一一場得分不到雙位數的場次，不過以季後賽新人的身分來說，里夫斯整個季後賽的表現仍屬上乘，近期他在節目上談及對陣勇士時的低迷表現，透露和防守端對位柯瑞有很大的關係。

「老實說，這簡直就是地獄，尤其是他無球時的跑動方式。」里夫斯認為柯瑞的強大，成就了勇士體系，「我記得第一和第二場比賽，我一直追著他和克雷湯普生（Klay Thompson）跑，根本沒有辦法將球投進，每個人都帶著疑問的表情看著我，我只能回答他們：『腿已經沒力了』。」

雖然柯瑞造成自己不小麻煩，里夫斯仍給這位2屆年度MVP高評價，「他對於比賽的理解力和心態是很特別的，和勇士比賽十分有趣，我們很高興能夠取得最後勝利，但防守他真的就像在地獄一樣。」靠著季後賽的出色發揮，里夫斯休賽季成功掙得一紙4年5600萬美元合約，下賽季將繼續替紫金軍團效力。