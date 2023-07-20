疫後藝文活動復甦，不只在劇場，家門口也可能看到演出。由文化部規劃，參與的團隊包括「台灣品牌團隊」、「TAIWAN TOP演藝團隊」等，共有60組團隊將在全台接力演出，演出地點大都是在廟口、公園。

文化部長史哲表示，「過去會說鋪柏油鋪到你家床底，現在則是去劇場要去到像走廚房一樣」，期盼台灣的表演藝術不再只是專屬都會地區的國家級場館，而是要讓全國各地的小朋友，在未來的某一天回憶起小時候，會說起在哪裡看過什麼表演，「我想這是台灣最文明的象徵。」

行政院副院長鄭文燦表示，針對疫後生活如何恢復日常，除了正常吃飯、購物、旅遊、消費，「當然更要正常看戲」，因此特別請史哲要「搶錢」爭取疫後特別預算。

文化部振興預算總計22.5億元，除了推出廣受青年歡迎的文化成年禮金外，也推出各種持續維繫、營運在疫情中受傷最重的藝文產業相關計畫。

鄭文燦表示，除了先前已通過《文化創意產業發展法》修法，國家戰略重點文化創意產業得享投資抵減，使投資文化成為一個常態的企業ESG，目前他也正在協調、爭取一項台灣內容產業振興計畫，「文化部明年的預算一定比今年多很多。」

今年參與演出的團隊包含雲門舞集、明華園戲劇總團、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團等。