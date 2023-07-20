COMEBUY「鳳椰玩火」，65元起。（COMEBUY提供／朱世凱台北傳真）

貢茶搭上Y2K風潮推出有獨特香氣且酸甜爽口的貢茶葡萄特調。（貢茶提供／朱世凱台北傳真）

清心福全首度推出艾思冰沙系列，讓消費者喝手搖也能嘗到味蕾新鮮感。（清心福全提供／朱世凱台北傳真）

85℃全台門市轉換新茶飲菜單，號稱茶湯全面升級，限時穿著短袖、短褲或短裙，到門市消費指定系列享第二杯半價。（85℃提供／朱世凱台北傳真）

夏季是手搖每年的銷售巔峰，整體業績往往較冬季高出至少3成，其中水果入料飲品占了銷售成績40％到50％以上，也讓業者趕忙於暑假之際再推水果飲新品，透過聯名、新奇好康搶客，有望拉抬買氣至少1成。

COMEBUY與手遊《崩壞-星穹鐵道》聯名推出新品「鳳椰玩火」以及升級新組合「玩火搖果樂」，再搭上原本經典的風味茶「玩火」，呼應遊戲中不同的角色風格。其中「鳳椰玩火」是品牌今年特別再推出的第二支新品，使用經典「玩火」新鮮現泡煎茶，混拼烏龍茶現萃而成，其茶香清爽回甘並帶有百香果、芒果等熱帶水果風味，加上口感爽脆的椰果，整杯飲料風味酸甜和諧。凡於8月1日至8月31日到全台門市購買聯名飲品任一杯，立即贈遊戲虛寶卡、專屬角色貼紙；任二杯玩火系列飲品還可額外再獲得一張專屬杯墊。

貢茶則搭上Y2K風潮，以「樂萄萄」為主題推出兩款季節限定飲品，24日起全台門市、線上外送平台同步上線。其中「雙Ｑ葡萄百香冰茶」以沁涼酸甜的葡萄搭配香氣十足的百香果與嚴選綠茶，打造層次多變的清新酸甜果茶，加入咀嚼控們最愛的彈牙珍珠與的椰果，嚼勁十足；另有熱銷回歸的「莎莎奶蓋葡萄」，以香濃葡萄冰沙加上品牌經典奶蓋，夢幻葡萄紫與奶蓋白的撞色搭配增添幾分復古氣息；21日當天只要以IG貼文上傳自己購買的貢茶產品照片，並標記＃gongchateaparty，就有機會抽中一整

年貢茶珍奶周周免費喝大獎。

清心福全今夏一口氣推出三款冰沙新品，「百香果艾思」採用清爽酸甜的百香果汁作為冰沙基底，搭配上香甜可口的鳳梨丁與爽脆椰果，酸酸甜甜沁涼一整個夏天；「巧克力艾思」則是使用香醇豐厚的頂級可可作為冰沙基底，加入香甜濃郁的香草冰淇淋、滑溜Q彈的珍珠，豐富且多層次的口感；如果想來點大人味，則可選擇「咖啡艾思」，冰沙基底採頂級醇正咖啡，結合細密滑順的咖啡凍，咀嚼間激盪出濃郁豐厚咖啡香。

不愛水果飲，只愛單純茶飲者，可到85℃品飲四種新茶湯基底「初露綠茶」、「淺焙青茶」、「厚焙烏龍」和「慢熟紅茶」，28支全新茶飲全台上市。另外，歡慶茶湯全面升級，22和23日推出「大暑短袖褲裙日」，消費者只要穿著短袖、短褲或短裙，到門市消費「就是海岩」或「職人特調」系列等8款飲品，即享第二杯半價。