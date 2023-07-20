近來南部爆發登革熱疫情，傳出部分縣市政府甚至敲開門鎖，進入屋內噴藥惹議，立委李貴敏今天關心此事詢問「需要敲開房子的門鎖嗎？」，衛福部部長薛瑞元說，「那不然呢？」，原本的規定本來就是這樣子。
李貴敏詢問，部分縣市噴灑登革熱藥劑，甚至要敲開別人門鎖，「需要敲開房子的門鎖嗎？」
「是routine的規定」薛瑞元說，只有在房子主人找不到，落在要噴灑殺蟲劑的範圍內，本來的規定就是這樣子。
近來南部爆發登革熱疫情，傳出部分縣市政府甚至敲開門鎖，進入屋內噴藥惹議，立委李貴敏今天關心此事詢問「需要敲開房子的門鎖嗎？」，衛福部部長薛瑞元說，「那不然呢？」，原本的規定本來就是這樣子。
李貴敏詢問，部分縣市噴灑登革熱藥劑，甚至要敲開別人門鎖，「需要敲開房子的門鎖嗎？」
「是routine的規定」薛瑞元說，只有在房子主人找不到，落在要噴灑殺蟲劑的範圍內，本來的規定就是這樣子。
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