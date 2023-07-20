立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍20日上午舉辦「神岡紅土網球場」設計施工說明會，目前正辦理用地分割及變更作業。（立委楊瓊瓔辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市神岡區紅土網球場是當地球友重要的運動場地，後規畫改建營養午餐中央廚房，經立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍協助，前後6度會勘，順利敲定中平路及神清路口空地，並爭取到800萬元經費易地興建，預計10月施工，配合周遭籃球場與溜冰場成為休閒運動園區。

楊瓊瓔與羅永珍20日上午舉辦「神岡紅土網球場」設計施工說明會，中市府運動局副局長游志祥說明，「神岡紅土網球場」目前正辦理土地變更編定作業，興辦事業計畫書已依相關單位會審意見進行第一次修正，即將第二次審查。

另興建基地新圳段784-1號因領有台中縣政府核發納骨塔建築執照及使用執照，以依規定向都發局申請辦理法定空地分割作業，預計使用7500平方公尺左右，其中施作2座紅土網球場、燈光照明、停車空間及周邊綠美化等，工期約90天，經費800萬元。

羅永珍表示，該地距離第一公墓納骨堂公廁徒步至少5分鐘，希望將廁所納入規畫設計；神岡網球委員會主委陳慶陸表示，感謝委員及議員協助覓地，除施作2座紅土球場，他也建議納入青少年培訓場地以及球友休息區、男女廁等；圳堵里長鄭秀燕、圳前里長陳木生、新庄里長張育豪等則建議增加停車格數量。

游志祥表示，800萬元經費要施作2面球場略為吃緊，接下來將進行經費檢討，若確實不足，將預留汙水管線，爭取明年度預算進行二期工程，而停車場原使用AC瀝青混凝土，經楊瓊瓔服務處建議改採植草磚並增設格位。

羅永珍表示，神岡區第三公墓禁葬多年，她與楊瓊瓔委員爭取轉型萬坪公園，一旁游泳池已改建為籃球場、溜冰場，加上紅土網球場，將成為運動休閒園區。