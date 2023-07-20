好市多不定期會推出超殺優惠，一名網友發現，破壞力驚人的「擲斧遊戲組」從原本的1939元降價至999元，幾乎是打對折賣，引起網友討論，不少網友見狀被吸引，大呼好想入手。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，逛賣場意外發現，破壞力滿分的「擲斧遊戲組」正在特價，如今一組不到1000元，讓原PO忍不住開玩笑說，有沒有人家裡早就想換電視但又找不到理由，可以趁現在考慮入手。

從照片中可見，「擲斧遊戲組」原本的價格為1939元，如今特價為999元，幾乎是打對折的價格，吸引不少網友討論，不少人暴動直呼，好像可以入手了，「明天想要去扛一組回家」、「不到1000元欸，看了超想買的」、「不知道要放哪裡，但我好想要」、「有什麼東西想換新的？把這玩具放前面就好，殺傷力超強」。

另有買過的網友說，這款遊戲是真的很好玩，但也是真的很佔空間，扛回家以後發現沒有地方可以放，最後還是拿回去退貨了。