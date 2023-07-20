宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡、羅東鎮民代表主席邱文生、議員呂惠卿、謝家倫、衛生局副局長徐秋君等貴賓及醫療界的先進們，今日特別至新機啟用祈福禮現場，見證宜蘭放射治療技術的新紀元。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡、羅東鎮民代表主席邱文生、議員呂惠卿、謝家倫、衛生局副局長徐秋君等貴賓及醫療界的先進們，今日特別至新機啟用祈福禮現場，見證宜蘭放射治療技術的新紀元。（吳佩蓉攝）

為提供宜蘭人更優質的癌症治療，羅東聖母醫院斥資近2億元建置與醫學中心同等級，且全面升級版新型放射線治療機器Elekta Versa HD，可執行腦部立體定位放射手術（SRS），為宜蘭首台全新技術治療機，今（20日）啟用祈福禮；院方表示，將串聯醫院資訊系統和醫療儀器資訊系統，全面優化放射腫瘤科作業流程。

宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡、羅東鎮民代表主席邱文生、議員呂惠卿、謝家倫、衛生局副局長徐秋君等貴賓及醫療界的先進們，今日特別至新機啟用祈福禮現場，見證宜蘭放射治療技術的新紀元。林姿妙表示，感謝羅東聖母醫院為縣內首家導入SRS技術的醫院，讓有需求的腦瘤患者不需舟車勞頓到台北接受治療。

腦是人體最寶貴的器官，隨著醫療進步，很多疾病甚至腦轉移癌，經治療多半能達到長期控制，同時也降低日後生活品質的影響，因此若能減少腦功能損傷或失智，不僅省下日後長期照護費，腦部功能若能維護，那麼生活品質的影響就會降低。

院方說明，部分位於困難手術位置的顱內病兆，腫瘤小於3公分內會建議做立體定位放射治療，相較於傳統放射治療至少需做20次以上，SRS能更精準治療腦瘤，針對小腫瘤只需1次治療，療效更好、副作用更低及節省醫療耗材，且頭部固定系統能無痛、精準固定，免釘頭架之苦；另健保有給付部分腦瘤及原發肺或肝腫瘤。

院長馬漢光表示，腫瘤治療中心為提升癌症治療品質，不惜重資建置全能型放射線治療機器，同時採用了整合性放射腫瘤資訊系統iROIS，將病歷電子化、無紙化，並整合流程、治療及醫療資訊，全面優化放射腫瘤科作業流程；提供縣民最先進、舒適、貼心、便利的醫療服務，以造福更多需要的病患。