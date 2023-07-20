民進黨總統參選人賴清德近期拋出「台灣總統走入白宮」的說法，引發外界熱議，外媒昨（19）日指出，美方官員要求蔡政府澄清賴的爭議言論，但遭賴辦否認。對此，中廣董事長趙少康狠酸，被稱作「台獨金孫」的賴清德還沒當選就已經不演，成了直接挑起美中台三邊緊張的麻煩製造者。

趙少康今在臉書發文表示，華府對賴清德的外交兩岸路線始終存疑，他的「務實台獨工作者」形象也一直揮之不去，幾個月前，政壇就已有賴將藉出席巴拉圭新任總統就職典禮的機會，再次過境美國，甚至爭取進入華府、營造外交突破形象的傳言。

趙少康指出，賴清德還沒出發前往美國，就先因為「走入白宮」說讓美國人不高興、要求他解釋澄清，此外，美方還沒決定要讓他在哪個城市過境，顯然各方還在角力中，且民進黨政府非常親美，對購買萊豬、軍火的要求照單全收，但美國卻對賴這次過境小心翼翼，AIT處長孫曉雅還強調，明年大選不會選邊站，顯見對他的不信任。

趙少康除質疑，台灣的選舉為什麼要在中南海和白宮間二選一，也認為，面對複雜的地緣政治，負責任的政府應在美中兩強之間，走一條自己左右平衡的道路，並爭取雙方對台灣的好感。