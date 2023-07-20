一名30多歲女子原本排便狀況正常，但近2、3個月出現便秘、糞便硬又小，肛門口會出現撕裂傷且流血。女子原本擔心罹患腸癌，經腸鏡檢查正常後，才知是因近來改吃素，而飲食缺乏水溶性纖維，導致其糞便太硬、刮傷其肛門口而流血。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康好生活》中表示，膳食纖維對人體相當重要，膳食纖維分為非水溶性與水溶性2種。非水溶性纖維除了能夠增加大便的份量之外，還能刺激腸壁、促進腸道蠕動。而水溶性纖維溶於水之後，會變成濃稠的膠狀、具有保存水分的功效，可以讓變硬的大便增加水分，讓人排便更順暢。

錢政弘表示，吃素者會吃大量的蔬菜，但飲食過程中，可能會因為少吃肉，及因此減少對油脂的攝取量，導致排便困難，「因此仍要適量攝取植物性油脂，及可順暢排便的水溶性纖維。」

外科醫師黃郁純也曾在其臉書粉專表示，很多便秘或痔瘡患者，自認已經吃了很多纖維質，也喝了很多水，但仍苦於便秘，大多是因為缺乏關鍵性的「膠質」，也就是水溶性纖維。

黃郁純推薦5大類膠質聖品：1. 秋葵／昆布； 2. 山藥／南瓜；3. 蘋果／香蕉；4. 桃膠／愛玉：燕麥／花豆。