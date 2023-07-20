交通部推動「一站式保安（One Stop Security）」，民航局長林國顯、桃機公司董事長楊偉甫前（18）日赴美，昨日與美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）開會，研商美國來台航班轉機過境旅客免安檢措施。桃機公司今日表示，該項措施最快今年秋季上路。

2019年6月台灣與美國兩國代表於華府簽署「一站式保安合作意向書」，逐步推動免除從美國來台灣轉機的安全檢查。目前美國只允許單向式的一站式保安，即只有從美國至歐盟、日本及台灣的轉機旅客可免除安檢，從其他國家經美國轉機的旅客無法豁免安檢。

桃機公司表示，「一站式保安」是依據國際民航公約第17號附約及國際民航組織航空保安手冊規範，只要雙方經由書面資料審查及實地現場驗證結果，若起飛國的航空保安措施高於或等於轉機國，可豁免來自起飛國轉機乘客「人身、手提行李及託運行李」的安全檢查。

桃機公司表示，目前台灣飛美國客運航線業者有長榮、華航、星宇等航空公司，以疫情前2019年的統計數據顯示，美國來台轉機旅客人數，占所有轉機旅客的25％，是最高的單一國家，今年疫後更成長到近30％，其中又以來台後轉往「V.I.P. 」國家（越南Vietnam、印尼Indonesia、菲律賓Philippines）最多，星、馬、泰等東南亞城市比例也陸續增加。

桃機公司表示，未來一站式保安啟動後，除可優化桃園國際機場轉機動線，縮短轉機旅客重複安檢時間，更也增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，提升機場體驗，同時也可減少航警人力。

2019年6月台灣與美國兩國代表於華府簽署「一站式保安合作意向書」，逐步推動免除從美國來台灣轉機的安全檢查。目前美國只允許單向式的一站式保安，即只有從美國至歐盟、日本及台灣的轉機旅客可免除安檢，從其他國家經美國轉機的旅客無法豁免安檢。