新壽持續虧損，6月底資本適足率（RBC）進入200％保衛戰，魏寶生指出，他上任第一天就去保險局報告新壽的調整體質轉型計畫，包括是在增資面、銷售面、商品面和投資面都會齊頭並進，並與IFRS17接軌，新的董事會的確有一些因應的方案，還有增資是一次性到位還是循序漸進，等到董事會通過會對大家說明。

對於台灣經濟成長率及投資環境，魏寶生表示，投資團隊看好下半年股市會不錯，目前美元也蠻強勢，而升息也接近尾聲，這些對壽險業的經營應該都是好事。但是否對壽險業下半年發展趨向樂觀，他認為，壽險要看長期，看半年還有點短，短期還是注重在新壽增資是否完成，還有各種調整體制轉型都要開始進行。

響應金管會推動普惠金融，同時參酌微型保險及小額終老險的低保費、高保障精神，創新結合市面上現有的保障，包含定期壽險、意外險、特定意外加倍、意外醫療和6項特定傷病，新壽推出國內首張結合普惠金融理念與健康外溢機制的「馬斯克」。

新壽指出，「Go普惠」是一張針對普羅大眾，經濟又實惠的全民保單，投保年齡0~65歲，職業類別1~6類均可以投保；提供小額定期壽險、意外保障、6項特定傷病保障外、還有滿期保險金、外溢機制，保障期間為10年，費率不分性別、不分職業類別，採單一費率，原則上免體檢，每人限保一張，保障期間為10年，為民眾保障奠立基礎。

「Go普惠」主要有五大特色，包含「出事賠你錢」，提供定期壽險、意外險、6項特定傷病保障等基礎防護；「活著還你錢」滿期給付應繳保險費總和的50%或30%，可靈活運用；「散步給你錢」走路達標，每年可以領最高年繳保險費5%獎勵金；「罹病免繳錢」繳費期間罹患6項特定傷病，保費豁免不用再繳，繼續提供保障；「千元有找錢」60歲以下月繳保險費不到1,000元。