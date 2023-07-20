此永續連結船舶融資所連結的關鍵績效指標著重於萬海航運的船隊營運能效指標的改善。此案特別透過市場領導且公正的第二方意見提供機構Sustainalytics的檢驗，不僅使用了深具核心價值的關鍵績效指標，並設定了積極且具弘遠規劃的永續目標。渣打銀行以永續金融的模式，攜手客戶的企業營運與財務操作共同達成永續發展的目標，共同促進台灣船運行業的減碳。

為有效推動貨櫃船隊的碳排減量，萬海航運已制定明確的目標，承諾於2030年船隊較基準年（2008年）將降低50%碳排強度，超越國際海事組織訂立的2030行業減碳目標。此外，萬海航運也取得溫室氣體盤查ISO 14064-1:2018及GHG Protocol雙認證。2022年船隊二氧化碳排放強度較前一年減少5.2%，相較於基準年（2008年）下降約34％。

為了進一步推動永續發展， 萬海航運的船隊已全面使用低硫燃油，也在91.07%的自有船舶安裝壓艙水管理設備，並於台中碼頭洗櫃水回收再利用比例高達94.29%，有效運用水資源。此外，萬海貨運的冷凍櫃也有86%採用低耗能機種，以提升能源使用效率。在陸地上，萬海航運也透過累積認植養護逾60萬棵樹，吸收大氣中約 7,200噸的二氧化碳排放量。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，依據渣打集團擘畫的永續金融藍圖，我們透過多元的產品與服務，以及渣打集團豐沛的跨國資源，協助客戶在拓展業務的同時，也能兼顧永續發展。此次渣打銀行與萬海航運簽署永續績效連結航運融資，不僅是台灣針對貨櫃航運業者的首筆創新，也是渣打銀行在協助客戶積極向淨零碳排轉型的指標案例。