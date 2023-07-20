有些人外表看起來無害，卻會在背地裡捅別人一刀，《搜狐網》運勢專欄點名巨蟹座、天蠍座及雙子座是笑面虎，外表看起來善良，其實城府很深，超「腹黑（內心黑暗邪惡）」；其中第1名的巨蟹座最會偽裝，表面溫柔、不爭不搶，其實非常精明，會想辦法得到想要的。

▍第1名：巨蟹座

巨蟹座最會偽裝，外表溫柔可愛，看似無害，其實十分精明，城府特別深；他們不願意吃虧，儘管表面上不爭不搶，其實背地裡會暗下功夫，最後如願以償還會裝傻。

▍第2名：天蠍座

天蠍座善於交際，能把每個人哄得很開心，其實可能笑裡藏刀；他們不喜歡動怒，所以很少看到天蠍和其他人正面衝突，不過他們會記仇，偷偷進行報復。

▍第3名：雙子座

雙子座人緣好、會說話，給人友善的印象，其實他們城府很深，不會輕易展現真心，是名副其實的笑面虎。

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