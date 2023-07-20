新冠肺炎疫情趨緩，許多人開始重回職場找工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心，最近啟動「疫後改善缺工擴大就業方案」，成功轉介51歲張姓婦人擔任房務員，月入上看4萬3000元，桃竹苗分署鼓勵有需要的民眾，可以多多利用資源。

張姓婦人育有2名子女，獨自扛起家計，因為疫情影響待業多時，後來到苗栗就業中心洽詢，期間就業中心人員得知張婦有房務經驗與資歷，經過推介找到適合的房務員工作，並運用專案缺工獎勵讓她順利上工。

張婦錄取後月薪領3萬元，也因為她是中高齡身分，並在偏遠特定地區工作，每月多領就業獎勵金1萬3000元，讓她更有動力向前行，不再苦於沒收入的煩憂當中，目前也正穩定就業，讓她相當感謝就業中心媒合工作。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊系統統計數據，桃竹苗地區今年上半年平均每人有1.5個工作機會，住宿餐飲業每人更高達3.3個工作機會，桃竹苗地區住宿餐飲業平均薪資為3萬1649元，最高薪資5萬1173元，顯示無論在就業機會或是薪資行情方面，目前是加入住宿餐飲業的好時機。

苗栗就業中心指出，疫後改善缺工擴大就業方案，適用在旅宿業的房務與清潔人員，餐飲業的內外場與廚務人員，以及航空站地勤作業人員、航機清艙人員，苗栗縣目前專案職缺，還有7家旅宿業23名房務員，及1家餐飲業1名外場。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署7月辦理27場次徵才活動，大型就業博覽會、餐飲旅宿業專案徵才、單一廠商徵才等活動中，提供疫後缺工就業服務諮詢服務，相關訊息可至「台灣就業通」網站的「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區 查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心。