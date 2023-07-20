全球泛華讀劇藝術節日前舉辦頒獎典禮，得獎的劇本寫作主題，包括天災、霸凌、白色恐怖事件等，得獎者來自台灣、香港與中國大陸地區。

競賽主席周慧玲表示，成立該比賽的目標，即是期待透過中、英文雙語讀劇和製作，將青年劇作家的優秀作品擴散「泛」溢給全世界不同角落的觀眾。本屆毫無懸念的三位得獎者，在審查結束的那一刻，揭曉了三位得獎者的背景，恰好橫跨中國、香港與台灣。

首獎劇本大陸河南劇作家秦旭所創作的《水》，以2021年鄭州水殤為背景，藉著鄰近城鎮一群基層人物在水患與土葬之間拉鋸、周旋於不孕和失婚之間的困窘，鋪陳一篇生死交疊的癲狂鄉野傳奇。劇中方言書寫運用生動靈活，讀著彷彿都能聽見河南鄉音。

香港劇作家李智達以作品《別擔心我在這裡》獲得貳獎，這部作品以卡夫卡的「變形記」為創作故事模板，以校園霸凌自殺事件情節演繹，透過媒體煽情的模擬新聞實境秀，將霸凌自殺相關加害者一一呈現，而故事發生在香港的不久未來，真相一層層剝開後，整個社會隱約藏著一個更巨大的政治背後靈，透過對話，不斷浮現在校園、社會與媒體之間。

台灣劇作家郭家瑋以《陳文成的證明題》獲得參獎，這部作品是受到《哥本哈根》的啟發，但在劇情的敘事與佈置上，某種程度超越了封閉式結構的劇作，透過參加陳文成百歲冥誕的角色，相互吐露當初事件的細節，進而產生口角，在即將面對真的同時，更想不到，當時偵訊陳文成的鄒小韓也不請自來，劇情又呈現了新的情節，使得陳文成之死又落入撲朔迷離之中，甚至提升至哲理的層次。